精選《中時電子報》5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今天(2月19日)的國際新聞重點。

【1】各國防疫反應過度？專家曝新冠病毒可怕關鍵

大陸新冠肺炎確診病例數仍持續攀升，包括美國在內，全球多國對陸實施入境限制措施，遭北京痛批「反應過度」。但真的反應過度嗎？不少專家認為，和流感等其他病毒相比，此波新冠狀病毒可怕之處在於不可預測性，不過他們也無法保證，實施旅行禁令將能有效阻止病毒傳播。

【2】日本首例 十多歲青少年確診新冠肺炎

2019年新型冠狀病毒疾病疫情在日本逐漸擴大，和歌山縣政府表示，日前縣內一名醫師確診，今天這名醫師的十幾歲兒子也確診。和歌山縣累計12人感染武漢肺炎。

【3】12國92例人傳人 世衛仍樂觀無社區感染

世界衛生組織(WHO)總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)，周二對媒體說明新冠肺炎的疫情，除了大陸以外的地區，共有92的病例證實是人傳人案例，分布在12個國家。但譚德塞強調，世衛並沒有觀察到「持續性」的社區感染。

【4】蘋果聲明受到疫情打擊 美股全面收黑

全球市值最高的企業蘋果公司周二發出銷售警告，強調新冠肺炎已對全球供應鏈造成嚴重衝擊。因大陸工廠生產電子零件的效能大幅降低，iPhone的製造速度大打折扣，加上大陸市場對智慧型手機的需求也因疫情而降低，預計今年度第一季的財報將很不樂觀。聲明一出，當日股價應聲下跌2.6%。

【5】利比亞LNA擊毀土耳其貨船

利比亞國民軍(LNA)的官方Facebook上發表聲明，其部隊摧毀了一艘泊在的黎波里港口的土耳其船隻，因此該船運載了提供給敵對勢力利比亞民族協議政府(GNA)的武器和彈藥。這是LNA首度攻擊土耳其的資產，目前土耳其當局尚未就此事件發表評論。

(中時電子報)