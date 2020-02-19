超人氣樂團「蘇打綠」2017年1月進入休團狀態，隔年主唱青峰開始單飛，人氣依舊居高不下。近2年青峰西進大陸，參加歌唱節目《蒙面唱將猜猜猜3》，並接下《明日之子2》節目主持棒，沒碰過電玩遊戲的他，去年底更首次代言手遊《劍與遠征》，代言費高達七位數，但他沒有做好代言人的功課，讓不少玩家和知名YouTuber相當不滿，認為他「失格」。

以音樂創作見長的青峰，去年底以百萬元接下手機遊戲《劍與遠征》的代言，他不諱言自己從不玩遊戲，也事先向遊戲廠商表明，但廠商相中他的高人氣，仍甘願付大把鈔票請青峰代言，不介意他不玩遊戲。

青峰為遊戲拍了三支短短十六秒的宣傳廣告，不但台詞大同小異，就連服裝也是同一套。這三支廣告都是在攝影棚內拍攝，背景皆以綠幕搭建再後製合成，青峰算是輕鬆撈了一個遊戲代言。

擁有超高人氣的青峰，創作力強且歌藝驚人，但對電玩一竅不通。（圖／環球音樂提供）

去年底廠商在台北市的「ATT SHOW BOX」盛大舉辦玩家見面會，卻惹惱真正有心玩遊戲的玩家。據悉，見面會不收費且不限名額，也不限定是否為手遊玩家，只要提前報名就可以入場。靠著青峰的人氣，果然吸引大批粉絲參加，卻也造成場面混亂失控。

經常在網路分享實況遊戲影片的YouTuber「DA」，事後更拍影片抱怨，該見面會是「這輩子看過最差勁的粉絲活動」，認為當天玩家真正有興趣的小遊戲，被廠商無故暫停，更直指青峰和活動主持人張兆志，「毫無一絲對玩家的尊重」。

據查，青峰首度代言手遊，7位數酬勞輕鬆入袋。（圖／翻攝自YouTube）

DA表示，青峰身為遊戲代言人，在現場卻只問粉絲和玩家「有沒有聽過我的歌？」、「加我IG了沒？」，讓DA直言「誰在乎？」更批評青峰對遊戲完全不懂，上台只顧著和前三排的自家粉絲互動；期間青峰難得問了一題與遊戲相關的題目，有玩家說出正確答案後，卻被青峰調侃：「這種問題你們都會！」讓玩家覺得被當猴子耍。過沒多久，不少玩家覺得無趣便離場，張兆志還在台上吐槽：「怎麼覺得青峰一上來，人就少了一半？」

至於張兆志揶揄玩家喜歡看現場Coser（角色扮演者）的胸部，也讓DA相當不滿。他認為代言人、主持人都只會不斷地開無聊、低級的玩笑，完全不尊重遊戲和玩家。DA的影片，引來許多參與該活動的玩家按讚表示認同，擁有百萬人訂閱的YouTuber「啾啾鞋」也留言：「我覺得根本不用花這麼多錢請青峰代言，想也知道他不可能有時間玩。」還有網友怒批「身為代言人對於遊戲卻不熟悉，真的很失格。」

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青峰拍攝電玩廣告與記者會穿著同套衣服，與主持人張兆志在台上鬥嘴。（圖／翻攝兩人臉書）

(中時電子報)