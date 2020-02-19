「疫情會過去，客人還會再來！」火鍋店「川夜宴」面對新冠肺炎疫情，雖然每日的營收不斷下修，創辦人張永華仍一臉無懼。他的餐廳史，正是從SARS拉開序幕。

原本在大陸上海經營餐廳的張永華，二○○三年回台與藝人弟弟張永正（小歪）合資，以每個月十五萬元租下台北市復興南路一棟樓（一到四層），開起了「川巴子」，標榜道地四川料理。沒想到SARS蔓延，川巴子附近的SOGO復興館出現三起病例，讓台北市頓時成為空城，整條復興南路的行人寥寥無幾，「那景象幾乎讓我萬念俱灰！」張永華回憶。

當時，川巴子第一個月營收僅三十萬元，扣掉材料、人事與水電支出，還虧了幾十萬元，遑論回收裝潢與設備成本。「還好有客人鼓勵我：SARS會過去，冬天（火鍋旺季）很快就來了！讓我堅持下去。」

「那時候沒有考慮停損點，就是試著撐住，也因為客人對於道地川味火鍋的期許，支撐我繼續經營的信念！」同年七月疫情解除後，川巴子的營收從三十萬元翻倍為六十萬元。

為了和其他火鍋店區隔，二個月後，張永華將單點模式改為三百九十五元吃到飽，當月營收立刻增加到九十萬元，十二月的營收更高達三百六十萬元，不僅成為時尚名店，創業成本也開始回收。

後來，張永華因家庭因素退出川巴子，直到二○一八年底，才再度推出新品牌「川夜宴」。「發生重大事件就是檢視餐廳實力的時候，只要堅守品質並開源節流，經過『優劣汰換』，好的餐廳一定會被留下！」張永華相信，他一定能撐過這波疫情。

因家庭關係退出川巴子後，張永華在2018年底以「川夜宴」為品牌重新出發。（圖／黃威彬攝）

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(中時電子報)