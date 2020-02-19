老字號江浙菜餐廳「極品軒」，是另一個走過SARS疫情的勝利者。老闆陳力榮提起SARS仍心有餘悸，「我在三月一日決定重新裝潢店面，三月中拆光內裝，沒想到四月二十二日和平醫院爆發院內SARS感染，一時之間豬羊變色。過了幾天，銀行通知我原本的貸款沒過，只願意借我二百萬元。拜託，我所有裝潢全部都打掉了，才來拒絕我！」

當時陳力榮手上的現金有如杯水車薪，「只能像擠牙膏一樣，東擠一點、西壓一下，但還差好幾千萬。」他話鋒一轉，感謝一名貴人，「還好我平時做人海派好客，一個朋友路過衡陽路，想進來吃碗煨麵，卻看到大門深鎖、裝潢停工，他就找到我，問我發生什麼事。我老實說缺錢的窘境，他二話不說，拿出大半家當，替我過了這關。」

陳力榮感恩地說：「這筆鉅額借款，只有口頭承諾，借據沒寫、利息一分不收，他知道我的畢生家當都在這兒，人也跑不掉。」因為朋友幫助，極品軒在六月二十八日順利重新開幕，SARS警報七月解除後客似雲來，陳力榮很快就還清借款。

「新冠肺炎讓生意掉了五成，希望疫情早日受控制，讓台灣經濟再現榮景！」堅守老店的陳力榮期許。

極品軒度過SARS後客似雲來，很快就還清重新裝潢的借款。（圖／馬景平攝）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)