雖然在SARS期間因為和平醫院封院，使得台北市的民眾都不敢出門消費，但同樣在台中也有類似的情形，知名的活蝦餐廳「易鼎活蝦極品」老闆戴勝堂也度過SARS，從1994年創立至今中間也遇過2008年的金融海嘯，但如今旗下已經有龐大的事業體，甚至在新冠肺炎的期間還在籌畫新店。

戴勝堂說，「其實我覺得SARS的影響並不大，2008年的金融海嘯才是恐怖」，回想SARS期間，當時旗下的活蝦餐廳上軌道已經9年，但北部民眾對疫情的恐懼，也讓戴勝堂的營收下降了20%，「可是那時候的營收都還沒到公司的REP（損益平衡點），所以感覺影響不太大」。

但在金融海嘯期間，活蝦餐廳的營收下降了40%，他苦笑道「那時候真的是看不見底，這種的最可怕」，並解釋，因為在SARS期間，大家手上都有錢只是不敢出門消費，但是在金融海嘯期間，很多公司都發生倒閉，根本就不知道何時才是底部；「只要定力夠，撐過就是你的了」戴勝堂解釋，遇到像那樣的天災人禍就是在篩選，大約會有2%的店家會被淘汰。

而面對這波的新冠肺炎，戴勝堂表示，把去年的報表跟今年1、2月的報表比對，發現差距並不大，因為在過年後本來就會有一波淡季。

對於新冠肺炎的疫情，戴勝堂的心態是一切如常，但是他將原本中央廚房所使用的醫療口罩通通送到第一線的餐廳給服務人員使用，中央廚房人員則是使用食品口罩，把資源用在最正確的地方，並建議「面對疫情自己絕對不能慌，否則員工也會無所適從，一切就是照著步調走」。

新冠肺炎對於易鼎活蝦極品並無顯著影響，收益與去年同期差不多。（圖／黃威彬攝）

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(中時電子報)