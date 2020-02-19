新冠肺炎疫情不斷升溫，行政院宣布全面徵用醫療口罩，台南市大愛藥局卻能手握百萬口罩貨源，更以每個15元高價出售，爽賺災難財。大愛藥局陳姓老闆娘更驕傲表示，這些口罩是來自屏東，政府徵收人員在工廠門口把守，她則直接殺到董娘家搬貨，囂張行徑讓人難以相信。

本刊調查，大愛藥局一到深夜就會有許多人上門「訂口罩」，藥局藏貨更是源源不絕，訂單從5000到50萬片都能提供，1片15元的高價照樣引發瘋搶。

政府全面徵用口罩，為何大愛還有如此龐大貨源？陳女透露，口罩工廠原本就不能販賣口罩給一般民眾，屏東有1家雖然是政府徵收的口罩工廠，但除了提供貨源給政府徵收外，還有其他「多出來的貨」提供給「配合藥局」販賣。她因為和老闆娘有好交情，所以都去老闆娘家中收貨，接著再由她將口罩售出，如此一來，工廠和藥局二邊一起賺。

徵收人員虎視眈眈，工廠又是如何從他們的眼皮子底下偷貨出售？工業局表示，目前由人員駐點被徵收的工廠，生產線產出口罩就立刻裝箱收走，也會有專業人員從旁協助，確保口罩能順利產出，應不會有工廠偷賣的情況出現，但囿於人力有限，倘若真有非法行為，則交由調查局偵辦。

本刊致電大愛藥局，店家否認私賣口罩和哄抬物價，表示只有配合政府政策販售，並沒有額外牟利。

大量醫用口罩被堆放在大愛藥局的密室中，民眾搶破頭的救命醫材竟成為斂財工具。（圖／本刊攝影組）

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(中時電子報)