台南市大愛藥局驚爆囤貨大量口罩，並以每片15元出售斂財，本刊記者日前偽裝急需口罩的台商上門，陳姓老闆娘起初說只剩N95和防霾口罩，但見到記者手上的3克拉鑽戒和沛納海名錶，又聽聞一次要下數萬訂單，立刻改口稱樓上還有1000個口罩，大筆訂單則要「調調看」，前倨後恭態度讓人傻眼。

本刊於14日深夜上門，到櫃檯直接表示要「買口罩」，陳姓老闆娘一開始裝傻，回應店內的貨只剩擺在架上的N95和防霾用口罩，但當記者秀出超過60萬元的3克拉鑽戒，和20多萬元的沛納海名錶時，陳女態度立刻改變。

陳女聽聞記者1次要下數萬訂單，則改口稱樓上還有1000個口罩，並拿出手機炫耀自己的訂單源源不絕，數量從5000個到50萬個都能提供，還侃侃而談從自己到工廠搶貨被開罰單，講述如何在徵收人員眼皮子底下運口罩的生意經。

有趣的是，本刊另一組記者也隨後造訪，但這次沒有鑽戒名錶，而是嚼著檳榔、穿著短褲上門，陳女則一改先前的殷勤，表示如今店內只剩配合政府販售的醫療用口罩，且「7天只能買2個」、「晚上10點前才有」，完整演繹「翻臉比翻書還快」的諺語，變臉速度恐怕連川劇演員都自嘆弗如。

本刊致電大愛藥局，店家否認私賣口罩和哄抬物價，表示只有配合政府政策販售，並沒有額外牟利。工業局表示，目前由人員駐點被徵收的工廠，生產線產出口罩就立刻裝箱收走，也會有專業人員從旁協助，確保口罩能順利產出，應不會有工廠偷賣的情況出現，但囿於人力有限，倘若真有非法行為，則交由調查局偵辦。

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(中時電子報)