台南市大愛藥局遭爆手握百萬口罩貨源且高價出售，但這不是發災難財的唯一個案。在中國工作的台商小朱爆料，許多台商在這波疫情中慌亂搶口罩，微信上的商人如雨後春筍般出現，東莞的台商子弟學校家長就因此受害。

小朱說，該校家長們日前集體向1名劉姓男子訂購35萬片口罩，劉男自稱曾是華碩電腦中國區董事長特助、亞洲紙漿營業副總經理、3M亞洲採購高階主管，目前則在台灣和東莞經營新能源及精密金屬事業。

劉男在2月初聲稱為幫東莞台商解決燃眉之急，已從土耳其、俄羅斯、英國等地進口大量口罩，每月最多能供應3000萬片，1盒50入只賣180元到300元，還將此訊息轉發給台商群組，瞬間引發熱烈討論。

台商子弟學校的家長們眼見開學在即，買不到口罩而憂心忡忡，將劉男當作救命繩，聯繫後立刻下訂，支付約70萬元訂金，劉男卻在收錢後失去音訊，數次打電話、傳訊息都連絡不上，讓家長們急得跳腳。

沒空回應家長們的詢問，劉男本月12日卻在臉書貼文，聲稱20萬片口罩會在1周內由土耳機運抵香港和桃園機場，此後每天將會空運70萬片到100萬片以解口罩危機，還宣稱會捐贈弱勢和孩童專用口罩。

為取信於人，劉男也放上包括產線製造和剪開口罩的英語影片，以及口罩裝箱裝盒照片，而這些照片和網路上別人貼出的圖片高度相似，劉男信用備受質疑。小朱表示，人在中國的台商曾想直接到東莞找出劉男，但搜尋劉男自稱所工作的大陸公司，才發現該公司根本沒有登記，劉男信用也備受質疑。

本刊致電劉姓男子，他否認失聯傳聞，並表示口罩日前從土耳其起飛，但在德國時有延誤，預計18日到香港機場，將盡快送到學校。

本刊另致電大愛藥局，店家否認私賣口罩和哄抬物價，表示只有配合政府政策販售，並沒有額外牟利。工業局表示，目前由人員駐點被徵收的工廠，生產線產出口罩就立刻裝箱收走，也會有專業人員從旁協助，確保口罩能順利產出，應不會有工廠偷賣的情況出現，但囿於人力有限，倘若真有非法行為，則交由調查局偵辦。

劉男自稱是多家國際企業的高級幹部，過去經歷與醫療設備毫無關係，卻在2月初時揚言能每月弄到3000萬個口罩。（圖／讀者提供）

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(中時電子報)