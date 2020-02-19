40歲的蕭亞軒和小16歲的鮮肉男友黃皓交往3年，小倆口愛得火熱，日前還同上陸綜《吐槽大會》打情罵俏。2月14日西洋情人節當天，本刊在台北市信義區直擊，氣色甚佳的蕭亞軒與黃皓，難得一同出門曬太陽，2人雖然打扮休閒，依然掩不住星味；天后身邊還有至少20名工作人員「護駕」，氣場強大。

2月14日下午1點，陽光普照的情人節午後，本刊直擊天后蕭亞軒戴著黑色墨鏡和口罩，身穿長版毛外套，內搭印有瑪歌蘿比飾演的小丑女T恤，腳踏著白色球鞋，在台北市信義區自家附近出沒，小鮮肉男友黃皓隨侍在側。小倆口的穿搭十分相近，都是灰色運動褲及白色球鞋，輕鬆卻不失時尚，後方還跟著2名貌似助理的男子。一行4人走了不到3分鐘，停在一家髮廊門口，與在外頭等候的2人閒聊幾句後，就一起進入店內。

本以為這對愛侶出門，是打算在情人節進行浪漫的約會，沒想到1小時後，髮廊門口來了輛保全車，只見全副武裝的保全人員，與2名先行抵達、提著精品珠寶紙袋的男女，一同進入蕭亞軒所在的髮廊；從他們緊張的神情看來，就知道事情不單純。沒多久，和蕭亞軒合作多年的唱片製作人陳偉也趕來髮廊，還不時地走出門外、神情緊張地講著電話，似乎是在聯絡之後的工作。

男友黃皓似乎是等候過久，表情極度放空。（圖／本刊攝影組）

期間只見黃皓和蕭亞軒的助理們，頻繁地往返天后住所與髮廊之間，不時拿了些衣物來挑選。到了下午4點10分，蕭亞軒的座車及一輛廂型車雙雙開到髮廊外，助理先將大包小包的物品放上車，這時已換上牛仔褲加白T、羊毛衫的黃皓，更進進出出好幾回，多次望著天空發呆，似乎對漫長的等待早習以為常。

半小時後，女主角蕭亞軒終於出現，雖然她依舊戴著墨鏡，但已將口罩除下，看起來妝容完整；頂著一頭金髮、換穿黑色T恤和牛仔褲的她，披上白色外套，身旁還有約20人擁簇，盡顯巨星風采。

蕭亞軒一上車，座車便一路狂奔，15分鐘後到達內湖某媒體大樓，她在眾人遮掩下從後門進入，久久未再出現，看來小倆口今年的西洋情人節，是在工作中度過了。

經過2個多小時梳化準備，蕭亞軒終於完妝現身，優雅地步出髮廊。（圖／本刊攝影組）

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(中時電子報)