天后蕭亞軒先前積勞成疾，原定2017年推出的新專輯一延再延，去年底鳳體康復宣布回歸樂壇，近期更不懼「新冠肺炎」疫情蔓延出門工作，身旁算算就有20個工作人員大陣仗擁簇待命，而同為天后等級的蔡依林、王菲、張惠妹，先前為了演唱會彩排，或是拍攝廣告與MV，也都創下令人咋舌的花費與人力的投入，天后一出場、果真不同凡響。

蔡依林去年為巡演《Ugly Beauty》進行總彩排，包下新莊體育館12天，搭建1比1模擬舞台，並架設演唱會所有的道具、燈光、音響、特效等硬體項目，共花費4千萬元。

王菲2014年為代言的乳品遠奔花蓮拍攝廣告3天，隨行的工作人員共有近100位，光是場地租借和食宿交通，一天花費就破百萬元。為了怕被干擾，就連拍攝廣告的路口，都有專人管制。

張惠妹2017年的〈連名帶姓〉MV，找來電影導演陳映蓉操刀、Selina和路斯明主演，為表現跨年的場景，深夜在台北市仁愛路封街6小時拍攝，還有200位臨演助陣，場面浩大。

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(中時電子報)