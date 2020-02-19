小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（19日）新聞重點。

【1】第2例家庭群聚 追蹤及隔離384人

中部出現第2例新冠肺炎家庭群聚感染案例，死亡的63歲白牌車司機有3名親友陸續確診，彰化縣長王惠美昨率衛生局長葉彥伯，公開說明疫病追蹤調查情形，指出此案自主健康管理加上居家隔離共384人，並強調這不是社區感染、而是家庭群聚，呼籲民眾配合中央流行疫情指揮中心防疫，不必恐慌。

【2】包機台商出關 讚台灣美人更美

「台灣美，人更美！」第一批武漢包機返台的台商18日清晨終於解除14天的隔離生活，除1名確診新冠肺炎並持續住院治療中外，其餘的246位身體狀況良好，昨一一返家，他們寫下感謝信，謝謝這些天來防疫員的照料，疫情指揮中心特別製作「檢疫所滿意度調查表」，隔離民眾在整體滿意度給了96.5分。

【3】司機染症 日共同社10人居家隔離

日本新冠肺炎疫情擴大，連媒體也被波及。《共同通信社》1名60多歲包車司機確診，共同社17日晚向首相官邸記者俱樂部內閣線多家媒體發出通知，指共同社有10名人員1月底至2月初4天期間，曾搭這名司機的車，雖未出現症狀，但已全數居家隔離。

【4】住房率遽降 集中排房省開支！飯店業驚爆關房潮 2業者休館

新冠肺炎疫情重創觀光業，高雄多家飯店調整營運策略因應。漢來飯店關閉10層樓，集中排房、節省非必要開支；高雄國賓飯店也關閉4層樓，藉此維修、設備清潔；華園飯店草衙館整修至4月底、麗景酒店暫時不接客，旅客轉單免費升等至麗尊酒店，飯店業盼開源節流，度過疫情帶來的寒冬。

【5】河正宇冒名治痘疤 否認濫用藥物

41歲的南韓實力派演員河正宇，陷入吸毒疑雲！外媒爆料，南韓檢察官偵辦去年底突然收攤的整形診所時，發現該醫院竟替10多名藝人、經紀公司老闆施打睡眠麻醉藥「普洛福」異丙酚（Propofol），又俗稱「牛奶針」，其中河正宇就在名單中，並長期以弟弟名義約診。經紀公司在事件爆發2小時後發布聲明，嚴正否認河正宇濫用藥物，並解釋他為了臉上痘疤，定期到診所接受高強度的雷射治療。

(中時電子報)