消失幕前近2年的蕭亞軒，去年底適逢出道20周年，終於帶著新歌〈當你和心跳一起出現〉，宣告回歸樂壇，更遠赴美國洛杉磯，大手筆租下馬里布豪宅拍攝MV，並與黃皓一同親密入鏡，閃瞎眾人。

管本刊曾在去年6月，直擊黃皓搭著天后的保時捷座駕和友人打籃球、以及11月和蕭亞軒一同祕密前往美國拍MV，但始終未見天后本人現身，這次兩人終於在光天化日下被本刊拍到同框，看來關係早就密不可分。

蕭亞軒在《吐槽大會》節目上幽默自嘲，也讓黃皓聲勢大漲，登上微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

網友間流傳一段金句：「世界上有2個人可以永遠年輕，一個是李奧納多的女友，另一個就是蕭亞軒的男友。」意指李奧納多和蕭亞軒雖然年歲漸長，交往對象的年紀卻愈來愈小。細數蕭亞軒出道至今的情史，20年間換了16個男朋友，從王陽明、周湯豪、柯震東、吳建豪前妻舅Elroy和陳樺，到現在的黃皓，都是顏值和身價皆屬一等一的「年下男」。

日前她在陸綜《吐槽大會》上，對於自己豐富的戀愛史，大方表示：「談戀愛不丟臉，約會有什麼好丟臉？我覺得嫉妒有戀愛的人比較丟臉。」黃皓也自嘲，和蕭亞軒談戀愛3年是很長的時間，「畢竟我也沒活過幾個3年。」他還加碼爆料天后女友不愛洗頭，拖到要上節目才願意洗，這回本刊直擊蕭亞軒上髮廊，也算是珍貴的畫面。在節目中，黃皓毫不避諱聊起這段姐弟戀，甚至開玩笑地說，自己也想和2002年的吳彥祖一樣，揹著蕭亞軒拍MV，但那年他才7歲，恐怕揹不動，讓全場觀眾聽了紛紛大笑。

蕭亞軒遠赴美國拍攝新歌〈當你和心跳一起出現〉MV，找來男友黃皓親密共演。（圖／翻攝自YouTube）

1995年3月出生的黃皓，家族經營麝香貓咖啡事業，2017年在前經紀公司安排下返台學習中文，之後更與女星四葉草一起演出《貓屎咖啡微電影》；由於該咖啡品牌，是親戚投資開設的，黃皓才會被欽點擔任男主角。2017年，黃皓在夜店與蕭亞軒相識，「蕭皓戀」就此萌芽；去年8月，女方在生日之際於社群媒體高調認愛。與蕭亞軒的經紀公司「軒亞國際娛樂」簽約後，運動神經發達的黃皓，去年參加真人秀《超新星全運會》第二季，在射擊項目表現極為亮眼。今年2月初他參加《吐槽大會》後，「蕭亞軒男朋友」更立即登上微博熱搜，成功上位。

蕭亞軒原先因為支氣管炎加上積勞成疾，罹患了憂鬱症，被迫停工暫別樂壇。恢復健康的她，去年底正式宣告全面復出，每月將推出1首新歌，待集齊10首新歌後，就會推出最後一張完整專輯《Naked Truth》；但無奈計畫趕不上變化，如今「新冠肺炎」疫情肆虐全球，蕭亞軒的新作是否會受到影響，讓人加倍好奇。

(中時電子報)