巴基斯坦第一大城喀拉蚩（Karachi）從16日起出現有毒氣體外漏的情況，截至昨（18日）已造成14人死亡、600多人送醫，目前當局尚未查出有毒氣體的來源與類型，不過當地官員指出，這起意外已排除人為破壞的可能性。

據《美聯社》報導指出，這起事件發生在巴基斯坦南部港口城市喀拉蚩，毒氣從上週日開始洩露，並在當地造成恐慌，事發3日奪走14條人命，有650位民眾送醫治療，一名患者表示，起初他的眼睛跟胸部都感到疼痛，接著心跳地非常快，隨後被送醫治療後狀況才有好轉。

當局表示，目前還無法找到毒氣洩露的源頭，首要任務就是將居民疏散到安全的地方，並請陸軍、海軍的科學家以及化學專家到現場試圖找出源頭；信德省首席部長沙阿（Syed Murad Ali Shah）表示，毒氣尚未蔓延至該城市的其他地區，同時排除人為破壞的可能性。

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(中時電子報)