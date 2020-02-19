台灣週遭近來多次發現美國軍機、軍艦蹤跡，現又傳出一架EP-3E白羊座電子偵察機，出現在台灣南部海域。對此，國防部表示已聯合情監偵作為，呼籲國人放心。

推特「飛機守望（Aircraft Spots）」專門追蹤軍機動態，今（19）日指出，一架美國海軍的EP-3E「白羊座」電子偵察機，在南海上飛行，並沿台灣南部海域返回在日本沖繩的美軍嘉手納空軍基地。

據《中央社》報導，對此國防部發言人史順文表示，關於台灣海域周邊空域，國軍運用聯合情監偵作為，均可掌握狀況，呼籲民眾放心。

(中時電子報)