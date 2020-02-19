美軍EP-3E電偵機現蹤台灣南部海域 國軍已掌握 07:572020/02/19 中時電子報 李慈音 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 （圖／摘自Aircraft Spots推特） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣週遭近來多次發現美國軍機、軍艦蹤跡，現又傳出一架EP-3E白羊座電子偵察機，出現在台灣南部海域。對此，國防部表示已聯合情監偵作為，呼籲國人放心。 推特「飛機守望（Aircraft Spots）」專門追蹤軍機動態，今（19）日指出，一架美國海軍的EP-3E「白羊座」電子偵察機，在南海上飛行，並沿台灣南部海域返回在日本沖繩的美軍嘉手納空軍基地。 據《中央社》報導，對此國防部發言人史順文表示，關於台灣海域周邊空域，國軍運用聯合情監偵作為，均可掌握狀況，呼籲民眾放心。 (中時電子報) #台灣 #美軍 #國軍 #國防部 #電偵機 #EP-3E #海域 #空軍 也許您會感興趣 推薦閱讀 亞馬遜奪首勝 法院下令暫停JEDI合約 04:092020/02/15 全球財經 直播》黑鷹失事調查報告出爐 瞬間進雲飛行員不及拉高觸地 09:352020/02/15 政治 黑鷹觸地2次 拖行70公尺後劇烈翻滾 10:292020/02/15 政治 黑鷹失事國防部懲處5人 司令熊厚基自請記過處分 11:212020/02/15 政治 美艦航行台海 國防部全程掌握 19:212020/02/15 政治 美韓軍費分攤喬不定 04:092020/02/16 專題周報 美艦穿台海 國防部全程掌握 01:192020/02/16 兩岸要聞 私菸拔官 前侍衛長張捷 翻身有機會 04:102020/02/17 政治要聞 私菸案去職回任國防部參事惹議 柯：應處理制度問題 12:312020/02/17 政治 美電偵機現身南海 為羅斯福號探路 04:092020/02/19 焦點新聞 軍事熱門新聞 B-1轟炸機沒零件 美議員提議殺肉維持 - 軍事 美軍EP-3E電偵機現蹤台灣南部海域 國軍已掌握 - 軍事 傳美不賣發動機 嚴重衝擊陸C919 - 軍事 炫買F16V 外交政策：台灣軍隊剩空殼 - 軍事 美國空軍唯一超音速轟炸機 B-1B槍騎兵式 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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