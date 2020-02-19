面對新冠肺炎疫情對台灣的各方面衝擊，金管會14日邀集銀行公會及6家銀行，針對個人貸款討論協處機制，即日起至7月底前，若民眾個人貸款受疫情影響導致還款出現困難，可向銀行申請相關款項緩繳或展延3～6個月，期間免繳違約金及相關利息。

銀行局副局長莊琇媛表示，此次邀集的6家銀行包括國泰世華、中信、玉山、北富銀、台新等信用卡前5大發卡行，以及合庫與銀行公會，協處機制的適用對象為申請房貸、車貸、消費性貸款或信用卡費，受疫情影響導致還款出現困難的民眾，期間為2月起至7月底。

莊琇媛指出，此次討論出2大協處措施，其中信用卡帳單的應付帳款，可申請緩繳3～6個月，緩繳期間免收違約金及循環利息。其他個人貸款的本金或利息，則可申請展延3～6個月，展延期間免收違約金及遲延利息。

由於此協處機制屬於特殊情況，且為短期間經銀行同意與債務人達成協處條件，債務人在緩繳或展延期間無須繳納相關本金或利息，在清償期未屆情況下並非信用不良，不會發生有繳款遲延信用紀錄情形，不會導致個人信用紀錄不良。

莊琇媛表示，債務協處機制為准許「暫緩」繳款、並非不用還款，目前各銀行並無客戶反應受疫情影響而需要延遲還款。若民眾由於疫情遭隔離、無法回台等原因，導致還款出現困難，可主動向銀行反應，由銀行依個案狀況決定是否提供債務協處措施。

金管會表示，上述會議結論已函請銀行公會轉知各銀行參考辦理，為提供民眾相關貸款資訊，亦請銀行公會蒐集所有銀行因應疫情所提供的貸款產品及債務協處機制，在銀行公會網頁設置專區，明列各銀行提供產品及連結網站，俾利民眾查詢。

(時報資訊)