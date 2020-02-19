開發金（2883）原訂今年完成對中壽（2823）100％收購，但日前宣布將向金管會申請延期。金管會對此表示，目前仍未接獲開發金申請，將要求開發金盡速申請，並就3點進行說明，考量延長的必要性及合理性，確保未來能如期完成100％收購。

開發金為完善金控版圖布局，2017年7月13日向金管會申請透過公開收購取得中壽25.33％股權，金管會於同年8月9日核准此投資案。開發金並承諾，在完成此投資後一定期間內，需完成對中壽100％收購，成為金控旗下全資子公司。

開發金於2017年9月初完成公開收購中壽25.33％持股，去年3月底參與認購中壽現增，將持股比重提升至26.16％，加計旗下凱基證持股8.66％，開發金目前對中壽合計持股34.82％。按原先承諾，開發金應於3月底前完成對中壽100％收購。

然而，開發金1月16日發布重訊公告，宣布擬延長轉投資中壽股份時程規畫，實際延長期限將依金管會核准時間為準。不過，銀行局副局長莊琇媛對此表示，目前尚未接獲開發金提出申請。

莊琇媛表示，金管會當初同意開發金轉投資中壽，就已告知需在期限內完成100％收購，如今董事會決議延期，等於沒有實踐投資承諾，必須對此提出合理說明，並告知規畫延後多久，需要多少時間、規畫做什麼準備，以確保可完成100％收購中壽目標。

(時報資訊)