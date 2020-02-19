國泰金(2882)旗下國泰人壽業務員因不當招攬保戶投保，並有「假投保真理財」等四大缺失，金管會依法對國壽開罰560萬元及6項糾正。國泰金指出，業務員於招攬時未充分考量保險商品適合度情形已切實檢討，本次裁罰不影響整體財務及業務發展，未來將持續落實風險管理及法令遵循機制、並再精進強化內稽內控作業，以維持保戶權益、公司治理、企業責任各面向之衡平運作。

同時，針對客戶保費來源，國壽也建置投保前、中、後管控機制三項具體措施。1.招攬時強化KYC，業務員於招攬報告書明確詢問客戶資金來源與近三個月內是否有保單借款、房屋貸款或解約行為，確實了解客戶投保狀況；2.新契約核保時，同步以系統檢核客戶投保前最近三個月內有無保單借款、房屋貸款或解約紀錄。如客戶有此類紀錄，將透過專人電訪進行投保意願確認、風險告知與了解有無業務員勸誘情事。並加強該客戶財務核保，完善評估客戶實質繳費能力，達到保險保障與客戶權益維護；3.新契約投保後一個月內如有貸款情事，亦將透過專人電訪確保客戶權益。

此外，針對陸家嘴國泰人壽遼寧分公司裁罰案，2018年未向主管機關申報一事，主要因內部判斷該事件「非」屬重大事件，故未及時通報。已於2018年要求陸家嘴國泰人壽，如有遭受大陸主管機關裁罰時，應立即回報，以利國壽向主管機關通報。

(時報資訊)