金管會公布最新裁罰案，指出對國泰人壽辦理一般金檢時，發現國壽出現業務員不當勸誘客戶買保單、中國大陸分公司遭當地主管機關處分卻未即時通報金管會，及接受宮廟假投保真理財等4大缺失，依法合計裁罰560萬元及6項糾正。

保險局指出，金檢時發現國壽有業務員勸誘客戶解除舊保單、換投新保單，以及辦房貸買保單等情況，分別各有4張保單，合計8張保單總金額1000多萬元，另有業務員勸誘客戶利用保單貸款投保新保單，合計6張保單共100多萬元，事後遭客戶申訴不當招攬。

保險局認為，事後查證業務員確有不當招攬行為，國壽有未建立交易態樣強化檢核及控管機制，在招攬面及核保面亦未落實執行商品適合度政策等缺失。依保險法相關規定，可核處60～1200萬元罰鍰，由於國壽違規狀況不算輕微，最後裁罰300萬元。

其次，國壽參股投資的陸家嘴國壽遼寧分公司，因辦理意外險時未在核心系統內完整記錄要保人、被保險人資訊，且未記錄意外險相關收支情形，2016年7月29日遭遼寧保監局檢查，2017年3月2日遭處分停止該業務半年，但國壽未按規定即時向金管會通報。

金管會表示，此情況直至2018年9月對國壽金檢時才知情。對於未即時通報金管會，國壽認為是意外險保費較低，對陸家嘴國壽經營影響低，不認為是重大影響。不過，金管會認為只要涉及「限制業務」就算是重大事件，依違反規定裁罰200萬元。

再者，國壽2017～2018年發生替法人「假投保真理財」狀況，即宮廟及企業替重要員工投保，但保單受益人均為法人、實屬理財行為，合計共有3張保單，金管會認為，國壽未確實瞭解投保目的及需求，辦理變更作業亦未建立合理控管機制，對此裁罰60萬元。

最後，國壽有辦理申訴案件作業、保險商品滿期金申領作業、電話行銷業務、客戶身分確認作業、客戶盡職調查及加強審查措施、網路投保的交易監控作業、創投投資後管理作業、資訊應用系統相關管理作業等缺失，有礙健全經營之虞，合計核處6項糾正。

(時報資訊)