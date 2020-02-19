新冠肺炎疫情持續增溫，金管會表示，已請銀行辦理5項加強防疫措施，包括定期回報員工健康狀況、規畫妥適防疫與應變措施、經常消毒辦公環境及營業場所、提供各營業單位防疫物資等、尊重員工意願進行工作人力調度等，以達成營運不中斷目的。

銀行局副局長莊琇媛表示，自1月底新冠肺炎疫情爆發之初，即調查各國銀在中港澳地區分支機構因應疫情的最新情況，包括員工健康情形、開始營業日期、上班方式等，並每周回報金管會，目前無銀行通報異常狀況。

其次，金管會請各國銀規畫妥適的防疫與應變措施，若國內外從業人員出現有確診病例、或為因應疫情而變更任一國內外分支機構的辦公方式，均要求立即電話通報金管會，以掌握相關情況。

為確保人員安全，金管會請各銀行總行管理單位及各分支機構，應經常實施辦公環境及營業場所消毒工作，以消除感染原。同時，請總行充分協助各營業單位並提供防疫物資，並需在尊重員工意願原則下進行工作人力調度。

最後，金管會要求各銀行應依疫情發展，確實依據「金融事業機構災害防救作業要點」規定訂定災害緊急應變措施，由總經理擔任災害緊急應變小組召集人，並建立指揮中心，監測各種可能情況。

(時報資訊)