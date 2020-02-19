台股昨天下跌114.53點，三大法人同步賣超合計228.93億元，台灣證券交易所信心喊話指出，長期展望仍應著重在基本面，而台股基本面佳，股利殖利率居高，近期全球股市雖受到新型冠狀病毒而受到衝擊，但政府、防疫團隊及全民在不同崗位上積極努力，疫情控制能力相對其他鄰近亞洲國家較佳，行政院紓困方案也陸續到位，幫助業者渡過這波難關。

證交所表示，台灣上市公司在獲利後的配息意願高，使得台股殖利率在全球名列前段班，2019年上市公司發放現金股利約新台幣1.3兆元，截至去年12月底本益比約19.57 倍，現金殖利率達3.67％，豐厚的股利金額使國內外投資人黏著度高。

台股體質相較其他新興國家穩健，一向受到國際資金的青睞，2019年第4季外資淨匯入約110億美元，推升2019年年底外資持股比重至43.02％，創歷年年底新高，且外資投資週轉率較整體市場平均值低，相較其他投資人類別而言應屬長期投資，突顯上市公司的體質良好。目前已有53家上市公司通過股利採季配或半年配，新股利分配制度有助優化市場資金流動性。

此外，證交所董事會通過放寬KY公司發行特別股規定，只要符合3大要件就可以同意其股票上市，增加第一上市公司籌資管道。未來符合申請上市股份發行總額達3億元以上，且發行股數達3000萬股以上；依規定辦理上市前公開銷售；符合股權分散規定標準的KY公司，即可申請特別股上市。

(時報資訊)