前國安會秘書長金溥聰日前表示，2020國民黨敗選有許多因素，而內部因素包括「韓國瑜是不是個合適的候選人？」也不得不列入考慮！對此，資深媒體人韋安批「別鬧笑話了」。他說有這樣的神隊友，紅綠都滾一邊去，國民黨哪需要敵人？

韋安在臉書指出，2020國民黨為何敗選，當然可以檢討韓國瑜，但金傅聰也別忘順便檢討一下自己。他說馬英九執政八年，金一人之下，做了什麼改革？培養了哪些年輕人？結果讓國民黨的元氣大傷，魂魄七分五裂，14、16年慘敗。

他說2016年國民黨慘敗後，金溥聰上節目談的還是張顯耀的「共諜案」。2020藍營大敗後，金一復出，談的還是反對傅崐萁恢復黨籍案。他認為，此時檢討韓國瑜，不是在助「罷韓」嗎？

「搞得都是人事是是非非，而非高端中興之道和戰略遠見」。韋安直言，這種肚量和智商、情商，談何救黨和改革？別鬧笑話了。有這樣的神隊友，紅綠都滾一邊去，國民黨哪需要敵人？

(中時電子報)