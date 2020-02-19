從中國大陸蔓延全球的新冠肺炎，至今遲遲未獲得控制，而台灣民眾最常出國旅遊的日本，疫情也非常嚴重。日前衛福部緊急將日本旅遊警示升級為第一級，讓許多已經計畫到日本旅遊的民眾陷入掙扎，不知道現在該不該更改或取消日本行程。知名旅遊部落客「布萊N機票達人」，在臉書發文為大家分析「機票最佳退訂時機」，希望減少民眾旅遊花費的損失。

「布萊N機票達人」在臉書上發文提到，現階段日本只被列為一級旅遊警示，機票想退票，還是得依照票規去負擔相關的手續費，因此「早退票沒有比較划算」。他解釋，一般機票的退改期限，是出發前24至72小時，在一般情況下，比較晚或比較早退票、改票，費用其實沒差，可以等到退改票期限的前2至3天，再做最後評估，視情況退票。

因此他提到，壓到退改票期限的前2至3天，視當地旅遊警示分級，再來評估退票或改票，是比較安全的做法。以日本來說，如果疫情持續增溫，政府宣布日本為第三級旅遊警示，這時候不論什麼票種，都可以獲得「免費全額」退票，甚至連平常無法退票的廉航或是特價票，也可全額退費。

但如果是選擇「跟團旅遊」的民眾，就比較麻煩了。因為旅行社都有所謂的定型化契約，越晚退訂行程，屆時被收取的手續費就會更多。在不確定日本是不是會被升級成第三級旅遊警示之前，可能需要比較快決定，是否要取消行程，或是協商看看能否把已繳團費保留住，或是延後到日後使用，但這得視每家旅行社狀況而定。

另外，「布萊N機票達人」也提醒已經確定要退訂票的民眾，不鼓勵壓到最後一天，再打電話去退改票。他提到，現在各家航空公司的客服已經嚴重超量，很容易電話打很久，或根本打不進去；還有些公司的客服部門設在大陸，受到當地各種封城或隔離的措施，導致客服無法正常運作，因此航空公司的客服人力目前都很吃緊，建議在退改票期限的前2至3天開始聯絡航空公司，以免打不進去，退訂失敗。

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(中時電子報)