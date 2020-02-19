日本新冠肺炎疫情失控，日本政府此次處理疫情方式也讓許多人納悶，中國醫藥大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學說，日本政府從一開始就錯得離譜，選擇與經濟利益靠攏，現在只能面對烽火燎原的慘烈局面。

謝宗學在臉書「Dr. E 小兒急診室日誌」上貼文表示，全球公衛大國日本對此次疫情處理荒腔走板的原因很簡單，都是「利益的選擇」，大陸春節旅日高峰、櫻花季將至、已投入數兆日圓建設的2020東京奧運，在巨大的經濟利益面前，日本政府一而再、再而三的輕忽新冠肺炎疫情的風險，才導致現在的局面。

謝宗學指出，東京奧運如期舉行的機率不高，除非夏季的高溫真能舒緩疫情，不過參加奧運的運動員，皆是國家重要的資產，像是美國的籃球選手，動輒身價上億，美國政府願意冒險讓價值不菲的選手進入疫區嗎？只要一人中標，政府可能就會被輿論抨擊。

謝宗學說，即便夏天讓疫情緩解，東京奧運仍要面對「是否讓大陸選手參賽」及「各國選手是否願意與大陸選手比賽」的問題，因新冠肺炎的潛伏期長，目前並無快速確診方式，誰能保證大陸選手身上沒潛伏病毒。

謝宗學提到，由於日本政府在疫情的前半段選擇向經濟利益靠攏，沒有實施嚴格境管，即使現在決定要做，效果真的有限，接下來只能面對烽火燎原的慘烈局面！加上日本對於防疫物資非但沒有限制出口，甚至還大筆捐獻給大陸，造成本國的防疫物資匱乏，面對失控的疫情只會更棘手。

謝宗學說，每個政治決策必須衡量利益和風險，也是賭博，如果新冠肺炎的疫情快速結束，日本的選擇或許是正確的，然而從各種跡象看來，這次的疫情恐是長期抗戰，而日本政府也將面臨選擇錯誤的後果。

謝宗學表示，就他來看，政府做的任何決策都必須將人民的生命健康放在第一位，其次才是經濟利益，不管夏季疫情會不會緩解，日本政府的選擇一開始就是錯的、錯得離譜......

(中時電子報)