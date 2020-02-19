有「女神主播」封號的三立主播黃倩萍，和老公結婚至今16年，兩人育有一名女兒，不過如今傳出她在收工後，疑似和一名小鮮肉到北車附近旅館「開房間」，消息曝光後震驚新聞圈，對此她接受《中時電子報》專訪，也承認在3年前已經離婚。

根據《鏡週刊》報導，黃倩萍電視台收工後，先驅車前往健身房鍛鍊身體，接著返家後才過一小時又匆忙出門，只見她前往台北車站附近的精品旅館，接著便直奔71XX號房，約過了一小時半後，便和一名小鮮肉步出旅館房間，兩人除了不時張望是否有人跟拍之外，眼神還不斷四目相交，看來相當依依不捨，但過程中黃倩萍如此熟門熟路，除了讓人好奇是否已非先例之外，婚姻狀況是否亮起紅燈也引人關注。

對此黃倩萍接受《中時電子報》專訪表示，3年前就已經離婚，但周刊卻隻字未提，讓她非常不開心，已委託律師發聲明，不排除提告，她也解釋和被拍到男子的關係，「是朋友的朋友，根本不是她的男朋友」，只是剛好被拍到走在一起，至於離婚是和老公價值觀不同才選擇分開，但為了女兒仍常一家三口一起吃飯，再次強調和前夫仍是好朋友。

(中時電子報)