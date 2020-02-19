新冠肺炎第19例白牌司機確診後死亡，是否出現社區感染也引發關注，立委王定宇直指，台灣疫情有四個最大的炸彈。

主持人劉寶傑在節目《關鍵時刻》問，白牌車司機的9個乘客、1個同業出現症狀，這件事會擴散嗎？會變防疫破口嗎？

王定宇表示，台灣這次歷經武漢肺炎的四個最大的炸彈，這顆最嚴重，溯源有兩部分，第一個是從哪裡感染，第二個是接觸誰，如果來自不確定感染源，像新加坡，那社區感染就開始了。

王定宇認為，目前就是聽專家的，白牌司機3日因流感住進負壓病房，那天以後不可能再接觸任何人，所以14天後是17日，也是威士特丹號靠港後的14天，在這段時間沒有發病的，那這個人傳染的周邊就OK了，但現在他接觸的乘客10個有症狀，親戚3個有症狀，且弟弟好像也是白牌車司機，「那接觸範圍會不會更廣」。

白牌司機接觸到的人是否再往外擴散，王定宇指出，一旦擴散就像新加坡，之所以列為第二級疫區，是因為擴散的部分已經無法掌握，到目前為止掌握的名單，如果這其中再傳1個，又要加14天。

至於被質疑可能是感染源的浙江台商，雖然白牌司機載他時出現嚴重咳嗽的症狀，但檢測是陰性。王定宇說，如果抽血有抗體，那OK，知道來源了，萬一抽血沒有抗體，那是誰感染給他的就不知道了，那台灣可能要往下一步走，但目前還沒到那一步，所以不要過度臆測。

王定宇也說，台灣防疫是世界公認，日本網友都誇獎，從一天可以檢查400個，現在提升到1000多，因有這個能耐才有辦法回頭溯源，流感、肺炎病例是否有旅遊史，若讓大陸屬於疫區的大量人士回來，那檢查能力會瞬間塞車，就只能篩檢這些高危險群。

(中時電子報)