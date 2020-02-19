小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（19日）財經重點。

【1】外資賣台積電 為哪樁？

傳美國擬擴大華為禁令，再加上蘋果公司對新冠肺炎提出財務預警，台股護國神山台積電成外資提款機，18日遭大賣40,790張，股價大跌2.87％、收322元，市值蒸發2,463億元，市場緊盯新冠肺炎低點312元的支撐力。

【2】美國對華為斷糧 台積遭殃

美國對中國電信設備龍頭華為的新一波圍堵下，台積電恐連帶遭殃。白宮2月底將擬定措施擴大外企對華為出貨的限制，傳晶片是美國此次斷糧計劃的重點，而華為晶片主要代工廠台積電或首當其衝。

【3】蘋果染疫 全球股市嚇跌

蘋果17日美股盤後發布營收預警，稱新型冠狀病毒肺炎疫情將影響iPhone生產，導致供貨不足，且抑制大陸對蘋果產品的需求，本季（1到3月）營收財測目標可能無法達標。這也是美國首家將受新冠肺炎影響而公告獲利預警的重量級大型企業。

【4】被動元件傳漲價 多檔爆大量

市場傳出，國巨（2327）開第一槍，將調漲價幅度，MLCC、晶片電阻多個規格漲幅逾100％，自3月1日起生效。消息帶動被動元件族群股價18日逆勢上揚，國巨、奇力新（2456）、華新科（2492）、大毅（2478）、信昌電（6173）等個股爆出逾萬張的大量，股價上中下洗，成為盤面焦點。

【5】旺宏總座盧志遠：快閃記憶體前景 烏雲飄來

非揮發性快閃記憶體大廠旺宏18日召開法人說明會，去年受到記憶體價格下跌影響，全年營收及獲利均較前年下滑，每股淨利1.64元符合預期。旺宏總經理盧志遠表示，原先看好今年快閃記憶體價格改善，但新冠肺炎疫情導致價格前景不明且看不清楚。

(中時電子報)