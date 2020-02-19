甄子丹主演的《葉問》系列是這幾年來最成功的功夫武打電影，而甄子丹也憑藉此片中矯健的身手以及出色的演技，成為家喻戶曉的國際巨星。「一方有難八方支援」，新冠病毒疫情發生以來，社會各界積極提供各種捐贈和幫助，甄子丹低調地向武漢慈善總會抗疫一線捐款100萬港幣（約390萬台幣），以支持醫務人員抗疫工作。他並邀請兒女濟嘉、濟如一起畫畫呼籲力挺武漢，一起加油武漢。甄子丹表示，圖畫中的拳頭表示力量，心是愛心的象徵，黃鶴樓代表了武漢，人民手牽手是團結起來，寓意是：人人都有一顆愛國的心，只要人民團結起來，我們一定可以戰勝疫情。

甄子丹捐將近390萬台幣給武漢第一線醫務人員。（圖／人人娛樂提供）

近期，甄子丹也是因為疫情而被困在家中，新拍的作品《肥龍過江》因疫情的原因而不得不停止在大陸院線播放，也令許多影迷扼腕不已。

《肥龍過江》是甄子丹宣布退出武打片後，第一次挑戰喜劇，他已經56歲了，也該是到了要退休的年紀，身體已經不能再承受武打片的強度，之後他該如何發展也令粉絲期待。

《肥龍過江》是甄子丹少見的喜劇片風格演出。（圖／華映娛樂提供）

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(中時電子報)