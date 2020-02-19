中國疾病預防控制中心「新型冠狀病毒肺炎應急響應機制流行病學組」近日在醫學學術期刊《中華流行病學雜誌》發表一篇論文，針對2月11日之前、7萬多起新冠肺炎病例做追朔，其中發現在去年12月31日之前，光是湖北省就有104人確診，而疫情則是在今年1月底上升至最高點。

在2月11日之前，新冠肺炎相關病例共有7萬多起，其中包含確診病例4萬多名、疑似病例1.6萬、臨床診斷病例1萬以及889起無相關症狀病例；論文中將4萬多起確診病例的發病期分為2019年12月31日之前、2020年1月1日至10日、1月11日至20日、1月21日至31日以及2月1日至11日五個階段。

論文指出，湖北省在第一階段（2019年12月31日之前）可能就出現104人感染新冠肺炎，並在第二與第三階段（2020年1月1日至10日、1月11日至20日）上升，新增超過6000起確診病例，最終在第四階段（1月21日至31日）徹底爆發，數字直線上升新增2萬多起，儘管新增人數在2月1日當天出現單日發病日異常高值，不過新增確診人數在最後一個階段逐漸放緩，新增1萬2000多人。

論文中也對在2月11日之前、病情較為嚴重1688位確診染病的醫護人員做調查，發現有85.4%為輕症，由於新冠肺炎死亡病例已60歲以上的患者居多，而醫護人員通常是在職人員，年紀比較沒那麼大，因此推測病死率較低的一大原因是跟年紀有關。

論文指出，儘管截至2月11日顯示的疫情形勢趨於下降，但疫情尚未結束，尤其是復工後大量人員流動與接觸，增加了新冠肺炎傳播風險，必須繼續落實好社區和勞動場所等為單位的首例病例的發現和處置，防治疫情反彈。

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(中時電子報)