高雄市長韓國瑜在高雄面臨罷免難題，但市政真的有做出成績嗎？民進黨籍市議員陳致中非常有意見！陳致中表示，韓國瑜選市長時號稱要優先發展蛋黃區，但如今亞灣區三大蛋黃區指標案全數流標陣亡，「高雄發大財已淪為放水流、韓流成流標的流」。

陳致中市議員臉書發文痛批 高雄市長韓國瑜市政。(圖/翻攝自 陳致中臉書)

陳致中今凌晨在臉書發文表示，「特貿三、特貿五到停三BOT招商案，短短一週內亞灣區三大指標案全數流標陣亡！韓市長，孰以致之？這些都是蛋黃區，條件公認很優，在韓主政下，高雄發大財已淪為放水流，韓流變成流標的流，慘不忍睹！請不要再說誰在黑韓，其實韓就是投資高雄最大的絆腳石！」。

據《工商時報》18日報導，高雄亞洲新灣區60期重劃區的「停三」用地，基地面積約11,350平方公尺（約1.1公頃），建蔽率80％，容積率960％，將由得標廠商開發立體停車場和複合式商業設施徵求民間自行規劃的BOT招商案。特貿三開發標案：高雄市府攜手台電，採取公辦都更方式開發區內占地5.3公頃的特貿三精華地。特貿五開發標案：位於環狀輕軌的C5夢時代站旁，位處前鎮區等3筆市有土地，約2.78公頃，此地案更是結合軌道交通建設、都市規劃的開發案。三案皆因無人領標而流標。

(中時電子報)