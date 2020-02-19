科技巨擘蘋果發出營收預警，引發投資人對新型冠狀病毒疫情將如何影響美國公司的揣測，周二美股道瓊指數與標普500指數收黑。受到尾盤蘋果跌幅收斂帶動，三大指數收盤都脫離盤中低點，那斯達克指數更以微漲作收。

周二收盤，道瓊工業指數跌165.89點或0.56%，為29,232.19點。標普500指數跌9.87點或0.29%，為3,370.29點。那斯達克指數微升1.57點或0.02%，為9,732.74點，仍改寫收盤新高。

全球市值最高的科技公司蘋果示警，稱新冠肺炎疫情影響iPhone手機在中國的生產與需求，蘋果本季恐無法達成營收目標。受此打擊，蘋果股價收跌1.8%，為319美元，盤中最低跌至314.61美元。其供應商高通、博通、Qorvo和Skyworks Solutions均下跌1%～2%。

中國業務偏重的晶片股走跌，費城半導體指數下挫1.4%，標普500指數科技股跌0.4%。

(時報資訊)