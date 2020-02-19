新冠肺炎疫情蔓延人心惶惶，傳出政府在即將拍板的紓困特別條例中，將祭出重罰，若散布不實謠言，最高可處4年半有期徒刑。對此，行政院也出面澄清，表示並未定案。

行政院會20日將通過新冠肺炎紓困特別條例，據《鏡週刊》報導，特別條例的草案內容，將針對散播新冠肺炎疫情謠言者，祭出重罰，可處3年以下有期徒刑，並納入刑法加重刑責，最高可處4年半有期徒刑。

對此，昨（18）日行政院發言人Kolas Yotaka澄清，蘇貞昌還沒聽過簡報，各法條仍在討論中，尚未定案，會再議。

(中時電子報)