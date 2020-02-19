散布新冠肺炎謠言關4年半？政院澄清 08:392020/02/19 中時電子報 李慈音 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 行政院發言人Kolas Yotaka。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情蔓延人心惶惶，傳出政府在即將拍板的紓困特別條例中，將祭出重罰，若散布不實謠言，最高可處4年半有期徒刑。對此，行政院也出面澄清，表示並未定案。 行政院會20日將通過新冠肺炎紓困特別條例，據《鏡週刊》報導，特別條例的草案內容，將針對散播新冠肺炎疫情謠言者，祭出重罰，可處3年以下有期徒刑，並納入刑法加重刑責，最高可處4年半有期徒刑。 對此，昨（18）日行政院發言人Kolas Yotaka澄清，蘇貞昌還沒聽過簡報，各法條仍在討論中，尚未定案，會再議。 (中時電子報) #有期徒刑 #謠言 #新冠肺炎 #疫情 #重罰 #行政院 #蘇貞昌 也許您會感興趣 推薦閱讀 網紅染新冠肺炎曝院內「像地獄」道歉影片疑「照稿念」 12:022020/02/15 娛樂 大突破！陸第一、二例遺體解剖 取得2病理已送檢 22:122020/02/16 兩岸 抗疫心聲專家篇／從抗煞英雄到新冠肺炎諮詢召集人！無疫不與 張上淳力守防線 04:102020/02/17 生活新聞 澎湖1男居家檢疫搞失聯 從嚴開罰 16:552020/02/17 社會 高雄計程車嘆歹命業績減半 籲政府補助油料 20:332020/02/17 生活 高雄檳榔攤遭搶 女喊「我得新冠肺炎」嚇跑強盜 08:412020/02/18 社會 新冠肺炎重創旅遊業 台東率先推出消費券 11:362020/02/18 生活 苗縣府加強防疫 20日起進出辦公大樓量體溫 16:382020/02/18 生活 新冠病毒肺炎 鍾南山：武漢地區還在人傳人 20:242020/02/18 兩岸 蘇貞昌「修理」她戴口罩是錯的 王鴻薇酸：難道還要限戴？ 00:032020/02/19 政治 政治熱門新聞 韓國瑜問陳時中「Yes or No」 網看完反應一面倒 - 政治 隨文山伯退黨 韓粉：後悔聽謝龍介的話 - 政治 蘇貞昌「修理」她戴口罩是錯的 王鴻薇酸：難道還要限戴？ - 政治 「罷韓」議員參加這活動 韓粉決定倒戈？ - 政治 罷韓連署超過「這高標」 他勸韓國瑜自行請辭 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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