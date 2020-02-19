停泊在日本橫濱港、新冠肺炎疫情擴大的鑽石公主號郵輪上約3100名乘客19日將以年長者優先依序下船，日本厚生勞動省預測今天將有500人下船。我駐日代表處的車已進到碼頭，副代表蔡明耀和秘書帶了慰問物資準備迎接台籍旅客。
橫濱港大黑碼頭19日一早已有7、8輛巴士及幾台計程車在外等待接人。救護車和自衛隊的車隊也在碼頭上待機，船上的許多乘客都到陽台上看觀望外面的動態。
船內廣播說，病毒檢驗陰性且沒症狀者，預定10點半（台北時間9點半）開始下船，以年長者優先。有船上乘客透過電話向日媒表示，擔心下船後會不會受到外界異樣的眼光和歧視。
船上發給乘客的下船說明中指出，自用車到碼頭接人沒問題，但可能不能叫計程車，要求大家下船後盡量利用大眾交通公具返家。
我國旅客由於還有2人的病毒檢驗未有結果，故其餘旅客下船後，將由代表處派的專車先接到飯店暫住。
由於新冠肺炎的許多感染者都沒有出現任何發病症狀，故乘客下船後，相關單位還會再電話追蹤健康狀況。鑽石公主號上約3700名乘客中已有542人感染新型冠狀病毒，感染率約15%。
(中時電子報)
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