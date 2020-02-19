順利連任的總統蔡英文與準副總統賴清德，兩人歷經黨內激烈初選，雙方劍拔弩張，最終為大局攜手合作。網友卻直言，這次新冠肺炎肆虐，賴醫生出身卻沒善用優勢出面拍個防疫廣告，可見雙方心結未解。

網友在PTT論壇發文《賴清德當副總統不會加到自己和蔡的分》，寫道：「賴清德感覺太老派，雖然也是醫生，但是政治味比大仁哥跟陳時中太重，這次疫情他也沒以準副總統出來拍個防疫廣告，看來他跟小英還有心結。」

發文網友更指出：「54088（指前高雄市長陳其邁）感覺已經內定成下任高雄市長侯選人了，反而是賴清德定位不明有點尷尬。這次選舉沒什麼存在感，自己沒加到分也沒幫小英加到分，我覺得他能不能好，還是要看他跟蔡英文的關係，無法接收英粉票的話，可能就沒戲。柯文哲的能量不能轉移，但蔡英文的能量可以轉移嗎？」

文章一出，討論熱烈，其他網友紛紛回應：「打論文打到史上最高票，也是一種奇蹟啦」、「然後燒出了817萬票」、「沒拍防疫廣告，就是跟總統有心結？」「還沒上任耶，現在待業中」。

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)