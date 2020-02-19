高雄市長韓國瑜在總統大選慘敗過後，回到高雄還要面對罷免的挑戰，目前wecare高雄已經宣布第二階段連署已經突破30萬，遠超過法定標準的23萬，韓國瑜的市長大位看似已經岌岌可危！

但對此，資深媒體人黃暐瀚卻提出不同的意見，他在政論節目上表示，韓國瑜罷免案的第三階段並沒有想像中的那麼容易，最主要的問題就在兩個字上：「時間」，他分析，因為罷免第二階段有整整60天的時間，儘管現在只過了半個月，但是也才蒐集了接近40萬的連署書，而第三階段當天卻要在8個小時內投出超過50萬票，韓國瑜才會真正被罷免！

黃暐瀚表示，「時間」就是韓國瑜的天險，過去蔡正元以及黃國昌的罷免案都曾被這道天險給保護，當時兩人的罷免票比例都是超過反罷免的，但是卻都因為沒有辦法在時間內把票數衝上法定門檻而以失敗告吹，如今罷韓案要再度挑戰，是否能跨越，將考驗高雄市民的選擇。

(中時電子報)