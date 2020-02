智慧型手機暨VR(虛擬實境)創新設計品牌宏達電(2498)自即日起至3月31日,開放Viveport會員免費使用Viveport Infinity無限下載訂閱服務,讓玩家無限制體驗所有應用和遊戲,並於今(19)日宣布,於Viveport平台推出諸多包括動畫電影、解謎遊戲與健身主題等強檔VR體驗等內容,作為玩家居家防疫期間的最佳夥伴。

Viveport Infinity無限下載訂閱服務的內容每月更新,1、2月最新推出的VR內容,包括:「Star Shelter by Overflow Games」:以太空中徘徊的故障太空船為背景,玩家必須進行偵查、拼裝機具並成為駭客,想辦法維持生命。「 Abode and Abode 2 by Overflow Games」: 進行解謎並恢復城市電力的的逃生遊戲。「Failspace by Hipfire Games」:以銀河探險為背景,扮演正副駕駛協力閃避太空中的每個障礙完成貨物運送的團隊任務。「Ultimate Fishing Simulator VR by Ultimate Games」:前往世界各地不同景點進行捕撈釣魚遊戲。「Carly and the Reaperman – Escape from the Underworld by Odd Raven Studios」:以脫離黑社會追殺為題,扮演協助主角解謎並避開重重危險的多人冒險遊戲。「Conductor」:以後工業時代啟示錄末日為背景的動作冒險解謎遊戲,玩家須駕駛火車躲避追殺,每站都須解開獨特謎題、清除障礙。「Deisim」:由玩家扮演上帝、操控自然資源到自然災害,將百姓從石器時代帶入工業革命時代,從頭開始建構整個世界的經典遊戲現代版詮釋。「咕嚕米的眼睛第三集(Gloomy Eyes Vol.3)」:目前僅由Infinity獨家播送的動畫愛情故事終局。由入圍金球獎(Golden Globec)的演員科林·法雷爾(Colin Farrell)錄製旁白,透過表現力十足的動畫和創新的VR敘事手法,敘述超越生與死的愛情故事。

(工商 )