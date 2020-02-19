近期中國新冠肺炎爆發，導致鄰近國家如香港出現口罩之亂，且民眾還紛紛搶購衛生紙與糧食，近日有一段錄音檔流出，內容是指新加坡貿易與工業部長陳振聲向基層解說國家如何處理口罩策略時，竟暗諷香港人瘋搶口罩的行為太過「低能」，呼籲新加坡人不要效仿。

綜合媒體報導，受到疫情影響，亞洲各國出現物資短缺的現象，近日新加坡也出現人民瘋搶物資的情況，所幸情況早早受控，對於國人這樣行為，陳振聲指出，搶購現象對國家的國際地位有長遠的影響，並覺得這種行為相當丟臉：「我們令自己感到尷尬，真丟臉！我們令自己丟臉。」

陳振聲繼續說，新加坡人不僅搶糧食，還爭相買泡麵跟衛生紙，直指這樣的行為跟香港人有什麼不同，事實上，香港人會擔心物資短缺，因為他們的衛生紙是從中國進口，但新加坡的衛生紙則是從馬來西亞和印尼供應的；陳振聲語出驚人地說：「沒有衛生紙，用水就好了啊！為何我們會做那麼低能的事情呢？我真的是受不了。」

陳振聲最後說，這些行為會讓外界對新加坡人失去信心，「如果我們這麼失去理智（lose our brain），這樣容易動搖，人家會和我們做生意嗎？」同時指出，社會若出現這樣的恐慌，就是讓供應商有趁機哄抬價格的機會：「已經有人試圖加價了，如果我們繼續表現得像白痴一樣，外國供應商就會再次抬價。」

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(中時電子報)