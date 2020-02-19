遭川普政府圍剿的大陸電信巨擘華為持續與美司法部鬥法，不過對於去年3月控告美國限制華為與美國聯邦機構以及承包商進行生意實屬違憲，並指責美方是過度懲罰並刻意排除特定公司，此一控訴18日遭美德州聯邦法官駁回，不予受理。

綜合美媒《國會山莊報》與《Politico》報導，美國地方法官馬扎特（Amos Mazzant）表示政府並非禁止華為在美生意，而是在合法能力下，控制聯邦政府經費。在裁決書中，法院斷定在國防授權法案（National Defense Authorization Act, NDAA）通過之後，國會是在其賦予權力下行動。相關限制也鎖定陸電信設備製造商中興通訊。（ZTE）

報導指出，雖然馬扎特得知許多參議員做出許多關於華為的發言，包括他們「應該受死刑」等言論，但這些個別議員的發言不應該解讀為整體國會。

華為在2019年3月7日在美國德州地方法院入控告美國聯邦政，除了指控美國不該禁止它銷售設備給聯邦政府之外，並稱NDAA中禁止政府行政機構採購華為與中興通訊製造的通訊硬體，並稱美國指控華為會替北京從事間諜行為的說法毫無證據，聯邦政府的做法是未經司法審判便處罰華為。

對於訴訟遭美法院駁回，華為發言人對此表示失望，並稱華為了解國家安全至高無上的重要性，但美國政府在NDAA的做法，只不過提供了保護國安的錯覺，但同時傷害了華為在憲法權力。華為將持續考慮進一步的法律選項。

美國司法部並未立即就此置評。

(中時電子報)