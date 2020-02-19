前國安會秘書長金溥聰與台北市議員徐巧芯，召開記者會公開反對傅崐萁恢復黨籍一案，面對黨內批評聲浪，徐巧心也提出6個問題反嗆回擊。

徐巧芯在臉書表示，開記者會沒打算批評黨內的誰，且傅崐萁根本還不是國民黨員，只是提醒程序上該注意的事，並說明應在3月7日選出新主席和新中常會時再議比較好，而考紀會主委魏平政率先請辭，其他考紀委員也大多不出席，等於回應他們的呼籲，所以此案暫時擱置，未來再議。

考紀會已宣布此案暫緩，徐巧芯說，但仍有一批「年輕人」，出來不是替傅崐萁辯護，而是針對開記者會的人及金溥聰，「到底誰才是砲口向內呢？」

若真的想討論，覺得傅崐萁太優秀，徐巧芯也提出幾個問題，希望這些人可以回答。

一、不能接受此案交由3/7新主席、新常會通過的理由是什麼？（才差20天）

二、認為考紀會不需要處理目前手上的20多起考紀案，只應該開會處理傅崐萁案的原因是什麼？

三、如果認為傅崐萁不需要國民黨，是國民黨需要傅崐萁，那為什麼這個不需要國民黨的人不直接說「謝謝再聯絡」，這幾年來不斷的找機會要回復黨籍呢？

四、說別人是「傀儡」，可否有任何證據可出示？請拿出當天來參加記者會的所有青年朋友的發言並非來自自己意志，而是被操弄的證據。如果不需要出示證據就可以隨意指控，那我可不可以也質疑你們背後有「高人指點」呢？（不過我不會這麼做因為太low了）

五、我跟你談傅崐萁黨籍案，你跟我談韓國瑜要幹嘛？韓國瑜市長現在專心市政，目前根本沒有對傅崐萁黨籍案表達態度，把他扯進來到底是在幫傅崐萁？還是在害韓國瑜？（到底關韓國瑜什麼事）

六、另外還有人講說，蔡英文執政的時候金溥聰在哪裡？但蔡英文2012年就參選總統，當時讓她落敗的不就是馬英九（總統）跟金溥聰（台灣加油讚執行長）？選舉就是稱王敗寇，你再怎麼兇狠，沒選贏就是什麼都沒有。金溥聰在國民黨操盤時，本黨是不是屢戰屢勝？後來他因為身體的因素才退隱休養，生病是每個人人生無法預料的事實，以此批評厚道嗎？

徐巧芯認為，談A講B永遠無法把事情講清楚，若要「翻舊帳」，有時候也是建立在上一次的錯誤論述上，應該就議題論議題，才能把事情談清楚。

(中時電子報)