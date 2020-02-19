新北居家檢疫失聯男找到 確認無發燒 09:062020/02/19 中時 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北居家檢疫2失聯1人找到，身體健康良好。（新北市民政局提供／葉德正新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市民政局18日公布居家檢疫2名失聯者，在警政單位通報查獲其中1位失聯的郭富文，他投宿於桃園地區旅社，民政人員配合警方前往現地，確認個案無發燒症狀及身體狀況健康良好。 新北市民政局指出，該個案暫無住所，經衛生單位評估，將送至集中檢疫處所執行居家檢疫。個案也因違反傳染病防治法，將送新北市衛生局裁罰。 民政局表示，個案為國人15日接到中央通報為居家檢疫關懷對象，不得外出14日，市府人員找到他後，測量體溫確認無發燒症狀及身體狀況健康，並再次加強宣導居家檢疫應遵守事項。 (中時 ) #檢疫 #居家 #個案 #健康 #政局 也許您會感興趣 推薦閱讀 檢疫者回家有困難…指揮中心稱無症狀戴口罩可搭大眾運輸 01:192020/02/16 政治要聞 居家檢疫者住布棚 中市府安排檢疫所隔離 14:292020/02/16 生活 不動容易病！做3居家運動提升防疫力 08:002020/02/17 生活 修法嚇阻居家隔離趴趴走 04:102020/02/17 時論廣場 午餐不知吃什麼？試試「健康便當」 23:062020/02/17 生活 防疫把關 嘉市推學生健康護照 04:102020/02/18 地方新聞 《科技》入境檢疫電子化，陳其邁盼減輕防疫人員負擔 08:012020/02/18 財經 居家檢疫失聯 新北再公布居家檢疫2失聯者 14:362020/02/18 社會 居家檢疫還趴趴走 嘉義地檢：涉及刑責就辦 15:552020/02/18 社會 北市無預警上樓抽查居家檢疫者 設手機定位 17:222020/02/18 生活 社會熱門新聞 台中木業公司員工家屬確診 緊急停工50餘人自主隔離 - 社會 【疫起斂財1】台南藏「口罩地下司令」 握百萬貨源爽賺千萬 - 社會 拒求愛慘遭恩客燒死 越南嫩妹絕美照曝光 - 社會 悲劇！情人節和男友坐床上 嫩妹下面瘀青了 - 社會 【疫起斂財3】口罩賣3倍價稱良心事業 警察海關都團購 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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