新北市民政局18日公布居家檢疫2名失聯者，在警政單位通報查獲其中1位失聯的郭富文，他投宿於桃園地區旅社，民政人員配合警方前往現地，確認個案無發燒症狀及身體狀況健康良好。

新北市民政局指出，該個案暫無住所，經衛生單位評估，將送至集中檢疫處所執行居家檢疫。個案也因違反傳染病防治法，將送新北市衛生局裁罰。

民政局表示，個案為國人15日接到中央通報為居家檢疫關懷對象，不得外出14日，市府人員找到他後，測量體溫確認無發燒症狀及身體狀況健康，並再次加強宣導居家檢疫應遵守事項。

(中時 )