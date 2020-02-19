美國高通公司（NASDAQ: QCOM）旗下子公司高通技術公司今日宣佈推出Snapdragon X60 5G數據機射頻系統，這是該公司第三代5G數據機至天線解決方案，Snapdragon X60採用全球首個5奈米5G基頻晶片。

同時是全球第一個支援頻譜聚合的5G數據機射頻系統，涵蓋所有主要5G頻段與組合，包括使用分頻雙工（FDD）與分時多工（TDD）的毫米波與sub-6頻段，能夠運用片段頻譜資產提升5G效能，為電信營運商提供絕佳的彈性。

這個5G數據機至天線解決方案旨在為全球電信商提升效能與容量，同時提高行動裝置的平均5G連線速度。Snapdragon X60的設計藉由運用任何主要頻段、模式或組合，加上5G 新空中介面承載語音（VoNR）能力，加速網路轉移至5G獨立組網模式。

Snapdragon X60也搭載全新的高通QTM535毫米波天線模組，提供卓越的毫米波效能。QTM535是該公司的第三代行動5G毫米波模組，擁有比之前一代產品更精巧的設計，實現更輕薄與流線型設計的智慧型手機。

高通總裁Cristiano Amon表示，在全球行動營運商與OEM廠商以創紀錄速度分別推出5G服務和與行動裝置的浪潮中，高通技術公司扮演5G啟動的核心角色。隨著5G獨立組網網路在2020年問世，我們的第三代5G數據機射頻平台帶來廣泛的頻譜聚合能力與選擇，驅動5G網路的快速部署，同時提升行動裝置的覆蓋能力、功效與效能。我們對於5G在全球各地被快速採用，以及其對使用者體驗帶來的正面影響深感興奮。

(工商 )