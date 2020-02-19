長期在台北市捷運忠孝敦化站路邊違規設攤的沈姓夫婦，遭轄區員警開單累計達1513件、罰鍰總數226萬餘元，法務部行政執行署台北分署昨（18）日下午會同員警前往江姓夫婦攤位，當場清點查封江姓夫婦所販賣的襪子、提袋等商品10箱；如沈姓夫婦不繳罰單，被扣物品將拍賣抵償。

台北分署表示，部分攤商長期占用騎樓、人行道，違反道路交通管理處罰條例，雖經警方一再開單處罰，卻拒不繳納罰鍰，台北分署自去年10月、11月與今年2月15日先後至統領商圈、捷運科技大樓站、永春站查封、拍賣5名違規大戶攤商販賣的物品，昨日再與警方合作，針對欠繳鉅額罰鍰的違規攤商辦理專案執行。

台北分署2名執行官帶領8名執行同仁昨天下午3點30分許，會同大安分局警員，大陣仗前往捷運忠孝敦化站3號出口、沈姓夫婦的攤位執行，當場查封江姓夫婦擺攤販賣的襪子、提袋等物合計10箱，並告知應儘速到台北分署辦理繳納事宜。

台北分署強調，江姓夫妻若仍拒繳罰鍰，台北分署將依法拍賣這批查封物品，以清償其所積欠的違規罰鍰。

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(中時電子報)