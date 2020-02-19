美股消息面：

1.蘋果對本季營收表現發出預警，投資人對中國新冠肺炎疫情的擔憂使股市承壓，並引發對黃金與美國公債等避險資產的需求，周二美國黃金期貨上漲1.1%，收在每盎司1,603.60美元，創下2013年來最高價，亦是2013年以來首次站上1,600美元大關。

2.投資人對新冠肺炎疫情將衝擊原油需求的擔憂揮之不去，但利比亞原油供應仍然受阻，為油價帶來支撐，周二紐約3月期油收平，為每桶52.05美元。倫敦布蘭特4月期油收漲8美分，為每桶57.75美元。

3.調查顯示，因擔心新冠肺炎疫情將打壓全球貿易，2月份投資人對歐洲最大經濟體德國的信心下滑，且惡化程度遠超出預期，受此影響，歐元兌美元下跌0.38%，報1.0793美元，為2017年4月以來歐元首次跌破1.08美元關卡。今年以來歐元兌美元已下跌約3.7%，創下5年來同期最大跌幅。相較其他地區或國家，美國的經濟表現更具韌性，支撐美元指數維持於4個半月高點。

4.全美住宅建築商協會（NAHB）公布，美國2月房市指數為74，較1月的75下跌，亦不及市場預估的持平於75，但仍然保持在2019年以來的高檔。該指數以50為榮枯分界點。

5.紐約聯準銀行公布，2月紐約州製造業指數為12.9，遠高於市場預期的5。

(時報資訊)