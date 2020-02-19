大陸軍機頻頻繞台，對我方空防戰力造成不小壓力。但是近期卻傳出，距離大陸最近，負責我方第一線空中攔截打擊最重要任務的空軍新竹第四聯隊，卻因為新冠肺炎疫情擴大，被規劃為收容隔離營區，空軍近期內已悄悄動工整建營舍，並要求基地官兵簽下保密切結，準備陸續移防台中清泉崗基地，此舉恐造成台灣北部戰力出現空隙。

據了解，由於新冠肺炎擴大，政府目前都在各地尋找防疫隔離處所，由於這些處所都必須避開人群社區，但又必須在空曠或隱密處，因ˇ此空軍基地成了選擇，媒體昨天就批露，空軍司令部一項新竹空軍基地「收容中心」修繕工程昨天已決標，據傳就是為了作為防疫收容所之用。

而剛好近期內新竹空軍基地進行跑道大修，基地官兵、戰機與裝備等原本規劃要在上星期陸續進行移防至台中清泉崗基地，但官兵原以為只是要配跑道工程，事後得知原來自己住的基地營舍竟然是要當成收容所，立刻造成人心惶惶。

基地成為防疫收容所的計畫曝光後，空軍未免訊息外洩，要求新竹第四聯隊所有官兵簽下保密切結書，不得對外透漏任何訊息，更引起官兵不滿。

因此原本基地部分官兵要在上周率續移防行動，空出營舍預備作為包括自大陸武漢撤回的台商與日本鑽石公主號郵輪台灣乘客等隔離住所之用。但是消息傳出後，目前移防計畫暫時停止，軍方似乎在觀望外界反應。

新竹基地的幻象2000戰機，負責台灣北部空域第一線高空攔截任務，是全台空軍基地中任務最繁重之處，若作為防疫隔離處所，基地官兵在面對繁重戰備之虞，還要面臨肺炎感染恐慌，造成極大官兵心理壓力。另若移防至台中，也恐對北台灣空防造成至少10分鐘以上的戰力空隙。

軍事專家施孝瑋就表示，原本計畫成為桃園航空城用地，荒廢已久的空軍桃園基地，當地還有大量空置廢棄營舍，而地處偏僻空曠，如果稍加整修將會是很好的防疫處所，新竹空軍基地西側營區雖然也有廢置營舍，畢竟基地還是以戰備為主，政府應該審慎考量，是否將桃園基地再利用。

(中時電子報)