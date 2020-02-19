新冠肺炎疫情大爆發，金銀潭醫院副院長黃朝林和重症監護病房（ICU）主任吳文娟等人的研究論文指出，0號病人應是於12月1日發病的七旬老翁，從未去過華南海鮮市場卻發病，讓病毒的傳染途徑更撲朔迷離。

武漢官方表示，新冠肺炎的首例是在去年12月8日發病，但根據《BBC》報導，武漢金銀潭醫院副院長黃朝林等人發布在國際權威醫學期刊《柳葉刀》（The Lancet）的論文，卻將首例發病的時間往前推到去年的12月1日，相較於武漢官方早了一周。

研究團隊的一員吳文娟醫生向BBC表示，零號病人是名70多歲的老翁，送來時狀況不太好，有老人痴呆的現象，而該名患者雖住在華南海鮮市場附近，但因生病所以長期居家，從未去過市場。其發病時間則是結合流行病學調查及家屬的回憶得出。

該研究論文也指出，零號病人的家屬在他發病之後，都沒有出現發燒、呼吸系統的症狀，且與後來的確診案例之間也沒找到關聯。發病10天後，才有另外3人出現症狀，且其中2人並無華南海鮮市場的暴露史。

這名長期待在家裡、從未去過華南海鮮市場的老翁，為什麼可能是新冠肺炎的零號病人，吳文娟沒有給出答案，只說，這個問題就是我們下一步的研究方向，但這與之前大家猜測病毒是由華南海鮮市場的病毒源野味產生矛盾，讓整個病毒傳染途徑更加撲朔迷離。

(中時電子報)