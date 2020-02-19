蘋果調降財測，股價應聲下跌，但尾盤跌幅收歛，那指終場再創歷史新高，台股19日開在11,655.37點，小漲6.39點，指數隨後緩步拉升，台積電（2330）、大立光（3008）亦開在盤上。

蘋果調降第一季財測，理由有二:一是整體大陸蘋果供應鏈復工進度緩慢。二是大陸實體店面營運時間受限，衝擊銷售。影響所及，蘋概股18日表現疲弱，台積電更是大跌2.87％。

除蘋果財報調降外，外電報導，華府正考慮修改美國監管規定，封鎖全球大廠向華為提供晶片，也可能對台積電形成影響。

元富投顧總經理鄭文賢指出，去年12月底傳出美國計劃將「源自美國技術標準」從25％比重調降至10％，以全力阻斷台積電等非美企業供貨給華為。如果只有技術標準，台積電依舊可以出7奈米以下高階製程給華為，因台積高階製程技術含量來自自身含量高。

但若把美國設備包括在內，可能就無法達標，畢竟台積電使用的設備很多源自美國廠商包括應材等。若未來發展真的是只要使用美國設備，都必須向美國申請許可執照，才可以售予華為晶片，對於華為將是重大打擊，對於台積電等華為供應鏈也是衝擊。

新冠肺炎疫情爆發迄今，已一個多月，儘管尚未完全得到控制，但金融市場的表現確實不差，未來會不會有遞延的負面效應，仍值得觀察留意。

其中，美國第一季經濟成長是否受拖累，高盛已率先下修第一季0.6百分點，再者，未來中國各城市的復工情形，也值得再留意，如果3～4月大陸各工廠陸續開工，且加緊趕工，電子供應鏈並未受到極大斷鏈衝擊，則度過第一季低迷，第二季將可已恢復正常，甚至今年全年受到的干擾也會大幅降低，市場對股市的信心也會慢慢恢復，目前仍有待觀察。

(工商 )