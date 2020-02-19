新冠肺炎疫情嚴重，日本成了中國後第二大疫情國，據最新消息指出，專門採訪日本首相安倍晉三的女記者曾經與一名60歲確診病例相處4天，目前已展開居家隔離，消息曝光後引發外界一片譁然。

據日本《NEWSポストセブン》報導，一名60多歲的計程車司機在本月16日確診新冠肺炎，他曾在1月底至2月初被日本媒體《共同社》包車，其中共有10名記者搭過那輛車，多家媒體收到《共同社》發布的消息，指出目前這10人都展開居家隔離，而其中一人是跑內閣線、經常訪問安倍晉三的女記者。

不過，距離包車至今已過了約2週，目前所有乘客都沒有出現發燒的情況，據悉，女記者目前相當健康，儘管如此，媒體圈仍對《共同社》沒有第一時間告知消息感到不滿，也擔心女記者若染病，恐將病毒傳給秘書官，再間接感染安倍晉三，同時記者們在訪時也自發性地戴上口罩。

該篇報導被日本網友轉貼到鄉民論壇「5ch」隨即引發討論，網友紛紛留言：「記者變成恐怖份子」、「到底為什麼現在才禁止中國入境」、「國會中的每個人都差不多要戴口罩了」。

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(中時電子報)