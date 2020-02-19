女星張家瑋外型亮眼，加上擁有「真人版娜美」般的火辣身材，成為新一代本土劇女神，之前在《大時代》飾演惡女走紅，近期在《多情城市》出演傲嬌富家女，卻為愛不惜當小三，死纏爛打遭網友罵翻，還收到酸民私訊罵她「只會露奶」，她也罕見反擊了。

張家瑋雖個子嬌小，但上圍超有料，她也不吝於展現火辣身材，但卻引來酸民攻擊，指她「每次新聞都是奶」、「只會露奶」，甚至說她像檳榔西施，「還是妳以前真的做過這行？不然氣質怎麼那麼像」，讓她罕見回擊「對不起，我會檢討」，還說：「可以罵我，但是請不要罵我的媽媽，拜託。」。

粉絲見狀都相當心疼，不少藝人好友也留言替她打氣，黃文星也回，「你的人生是自己的，不需要被這種聲音影響。相信自己！加油。」雖然她後來把文章刪除，但她也在IG限動表示，刪文是不想讓大家持續看到這樣狀態，但她都有收到大家的鼓勵，她會持續努力，「讓大家擔心了」。

(中時電子報)