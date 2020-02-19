韓新增15例 院內爆感染 急診室封鎖 09:242020/02/19 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國新冠肺炎疫情蔓延，首爾地鐵站張貼告示，要民眾加強防範。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國新冠肺炎疫情蔓延，又新增了15宗確診病例，至今已達46例。 據韓國KBS電視台19日報導，大邱與慶尚北道出現了約10宗新病例。大邱慶大醫院說，從周二晚11:15起，就關閉了急診室，而急診室的病患則轉往普通病房。 (中時電子報) #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #全球 #韓國 #大邱 #醫院 #急診室 #封鎖 #感染 #確診 也許您會感興趣 推薦閱讀 院內還是社區感染 日本霧煞煞 04:102020/02/15 國際大事 本土百日咳首例 北部熟男中招 04:102020/02/15 社會新聞 獨 》無症狀者是社區最大威脅！ 醫學會籲：接觸外國人發燒要採檢 13:292020/02/16 生活 台灣爆社區感染？陳時中改口 衛福部小編深夜急更新 00:212020/02/17 生活 回國14天內發燒 就要採驗 04:102020/02/17 生活新聞 太自信成台灣防疫破口 04:102020/02/17 時論廣場 案19到底算不算社區感染？ 權威專家說話了 23:302020/02/17 生活 死亡運將2親人確診 累計達22例 04:102020/02/18 生活新聞 解放軍闢謠疫情 山東艦戰備演練 04:092020/02/19 焦點新聞 如社區感染 郝江籲暫緩黨魁補選 04:102020/02/19 政治要聞 國際熱門新聞 糗大！川普上億圍牆 遭百元「過牆梯」破解 - 國際 各國防疫反應過度？專家曝新冠病毒可怕關鍵 - 國際 抗議無效！華為控告美國封殺違憲 遭駁回 - 時事 日本首例 十多歲青少年確診新冠肺炎 - 國際 蘋果聲明受到疫情打擊 美股全面收黑 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。