韓國新冠肺炎疫情蔓延，又新增了15宗確診病例，至今已達46例。

據韓國KBS電視台19日報導，大邱與慶尚北道出現了約10宗新病例。大邱慶大醫院說，從周二晚11:15起，就關閉了急診室，而急診室的病患則轉往普通病房。

(中時電子報)

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