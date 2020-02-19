新冠肺炎肆虐，卻屢傳在家自主隔離者四處「趴趴走」，引爆民眾憂慮。網友痛批，面對蓄意留假資料不服隔離者，罰錢根本沒用，政府該硬起來祭出重拳，「防疫視同作戰」，非常時期用非常手段，違反的被抓到就強制隔離。

網友在PTT論壇發文《政府應該硬起來強制隔離那些趴趴走的》，寫道：「X！每天都看得到又有人填假地址假電話，居家隔離聯絡不到人到處跑，罰錢真的沒用，根本沒在怕！今天看到一張諷刺圖，對付武漢肺炎疫苗，北韓是一顆子彈，台灣不能用子彈，但好歹要硬起來，非常時期用非常手段。」

不僅如此，發文網友更激動表示：「防疫視同作戰！違反的被抓到就強制隔離，給你自由嫌太爽，那就剝奪你的自由！」

文章一出，討論熱烈，其他網友紛紛回應：「可是違反就已經來不及」、「不是一堆作戰在強調調人權？」「他們喜歡等到群聚感染再來檢討」、「那些人根本不缺錢，台灣的司法水準還停留在罰錢的觀念」。

(中時電子報)