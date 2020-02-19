黃姓男子疑因林姓前女友欠債未還，前年2月夥同劉姓等多位女性友人上門討債，除將林女暴打一頓、把她頭髮剪的像狗啃的，還拿塑膠條凌虐性侵她，其他人則在旁錄影。事後黃男、劉女等人被依強制性交等罪嫌起訴，林女申請犯罪被害賠償，台北地檢署審議補償20萬元。

檢警調查，黃男不滿前女友林女欠債，得知林女暫居友人北市林森北路租屋處，2018年2月間凌晨，黃男趁林獨自在家，叫外送食物機會，與劉姓、陳姓等女性友人尾隨外送員進屋。

黃男等人分別拿鐵棒、椅子、拖鞋、煙灰缸狂毆林女施虐，其中有人持剪刀朝林女頭髮一陣亂剪，強脫林女衣物，受黃指使拿塑膠條插入林女下體凌虐性侵，一旁有人還拿手機錄影。

眾人一陣圍毆後，奄奄一息的林女打給父親求救，謊稱出車禍。林女在父親陪同之下赴醫院驗傷，但當林女並未向醫護表示自己遭性侵。

事後林女並未提告，直到她收到新北地檢署的傳票，才知她與黃男被租車公司控告涉嫌燒毀車輛，林女憤而提告被黃性侵。

北檢調查後，認定黃男涉犯強制性交罪，劉女則涉幫助強制性交，至於妨害祕密未提告；另認定黃男及3名女子共同犯傷害、私行拘禁罪，去年依法起訴。被害人申請犯罪被害賠償，北檢決定補償20萬元精神慰撫金。

(中時 )